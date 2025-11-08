MR cihazında kabus gibi anlar! Bir saat mahsur kalan kadın yaşadıklarını anlattı

İzmir’in Tire ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Baş dönmesi şikayetiyle Tire Devlet Hastanesi’ne başvuran üç çocuk annesi Esra Akgüneş, iddiaya göre MR cihazında tam bir saat boyunca unutuldu.

Nöroloji Polikliniği’nde muayene edilen Akgüneş’e aynı gün için MR randevusu verildi. Saat 11.45’te cihaza alınan hastaya, işlemin 10-15 dakika süreceği bilgisi verildi. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen Akgüneş cihazdan çıkarılmadı.

Cihazda fenalaşan Akgüneş, panik halinde bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Kimsenin gelmemesi üzerine kendi çabasıyla cihazdan çıkmayı başaran Akgüneş, durumu bir sekretere ilettiğinde yalnızca “Geçmiş olsun, başhekimliğe gidin” yanıtını aldı.

Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak şikayet kaydı oluşturan Akgüneş, daha sonra hastane başhekimliğine giderek olayı bildirdi.

Yaşadıklarını “dehşet verici” olarak nitelendiren Akgüneş, “Vertigo şikayetiyle geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Unutulduğumu fark ettiğimde panik oldum. Ya orada kalp krizi geçirip ölseydim? Bunun hesabını kim verecekti?” dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.