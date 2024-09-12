MSB açıkladı: Gezeravcı'ya yeni görev

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki faaliyetlerinin her geçen gün daha da güçlendirildiğini belirtti.

Bakanlık, Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın organizasyon çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Bu çerçevede, Millî Uzay Programı kapsamında bir ilke imza atarak insanlı uzay görevini başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın "2024 Yılı Genel Atamaları" doğrultusunda Uzay Komutanlığı'na atandığı açıklandı.