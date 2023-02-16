MSB kaynakları İspanyol devriyesi iddialarını yalanladı
Deprem bölgesinde İspanyol askerlerin devriye gezdiği iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan cevap geldi. MSB yaptığı açıklamada, "İspanya ordusunun deprem bölgesinde devriye görevi yapması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İspanya ordusunun deprem bölgesinde devriye görevi yapması söz konusu değildir, bu konudaki bilgiler gerçek dışıdır. İspanyol askerler sadece arama-kurtarma, yardım dağıtımı ve sahra hastanesi kurulumu için destek olmuşlardır" denildi.
Bakanlık, deprem bölgesinde görev alan, İspanya ordusuna ait araçlar ve ekiplerin videosunu da "Asrın felaketinde yanımızda olan, arama-kurtarma ve yardım dağıtma faaliyetleri ile katkı sağlayan İspanya Savunma Bakanlığına teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.
Kaynak: DHA
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