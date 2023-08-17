Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 7 atık alım teknesi her gün Muğla koylarından atık toplamak için demir alıyor

Büyükşehir Atık Alım Tekneleri günlük programları çerçevesinde Gökova Körfezi’nde Çamlı, Sedir Adası, Karacasöğüt, Akbük, İngiliz Limanı, Ballısu, Tuzla koylarında iki atık alım teknesi, 9 personel, Göcek-Dalaman koylarında Osmanağa, Kargılı, Boynuzbükü, Bedri Rahmi koyu, Küçük Sarsala, Hamam koyları, Göcek Adası, Yassıca Adası, Tersane koyu, Panço, Göbün, Merdivenli, Binlik koyunda 5 tekne 17 personelle deniz araçlarına hizmet veriyor.



Akyaka Maden iskelesi, Fethiye Göcek Atık Alım Merkezi’nden her sabah deniz araçlarından atık alımı için hareket eden Büyükşehir Belediyesi Atık Alım Tekneleri akşam saatlerinde çöp, atık su, sintine gibi çöplerle geri dönüyor. Deniz araçlarından alınan atıklar kıyı tesisine getirilerek burada bekleyen kara araçları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi düzenli katı atık tesislerine taşınıyor.

20 BİN LİTRE PİS SU TEMİZLENİYOR!



Günlük 7 tekne, 26 personelle mavi deniz temiz kıyılar için belirlenen güzergahlarda ve seyir halindeyken talep eden deniz araçlarından atık alımı yapan tekneler günlük ortalama 150 deniz aracına hizmet veriyor. Büyükşehir atık alım tekneleri yaşanan yoğunluğa göre günlük ortalama 200 çöp poşeti, 2 bin 500 kilogram katı atık, 20 bin litre pis suyu deniz araçlarından alarak bu atıkların bertarafını sağlıyor.