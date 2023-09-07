Muğla'da dolu ve fırtına büyük zarar verdi

Kötü hava koşulları tarımsal üretime zarar verdi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde hafta sonu etkili olan dolu ve fırtına 1 milyondan fazla hasara yol açtı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürülüğü ekipleri , Gazeller Mahallesi'nde zarar gören arazilerde inceleme yaptı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bölgede etkili olan fırtına ve dolu nedeniyle 21 üreticinin zarar gördüğünü, silajlık mısır üreten 17 çiftçinin 187,5 dekarlık arazisinin de doludan etkilendiğini söyledi.

Ceviz ve dut ağaçları, sebze alanları ve ekilen tütünler hasar gördü.

Afet sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında zararın 1 milyon 617 bin 625 lira olduğu belirlendi.