Muğla'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

 Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Muğla'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Filiz Demir'in kullandığı 48 ANR 120 plakalı otomobil, Ortaca-Dalyan kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçerek Savaş Giren idaresindeki 48 AOC 445 plakalı araç ile Mahmut Bulduk'un kullandığı 34 CLJ 212 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Filiz Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Yaralılardan Mahmut Bulduk ve Meryem Giren'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Muğla # muğla # zincirleme trafik kazası
Çok Okunanlar
İki İsraillinin Serbest Bırakılmasını İsrail Reddetti
İki İsraillinin Serbest Bırakılmasını İsrail Reddetti
Tırdan Düşen Yük Konteyneri 3 Araca Zarar Verdi
Tırdan Düşen Yük Konteyneri 3 Araca Zarar Verdi
Gazze'de 26 Cami İsrail Saldırılarında Yıkıldı
Gazze'de 26 Cami İsrail Saldırılarında Yıkıldı
Türkiye'den Gazze'ye Yeni Yardım Uçağı
Türkiye'den Gazze'ye Yeni Yardım Uçağı
Milli Halterciler Bosna'da Altın Madalya Kazandı
Milli Halterciler Bosna'da Altın Madalya Kazandı
Öne Çıkanlar HAKAN FİDAN: BÖLGEDEKİ DOSTLARIMIZ UYGUN BULURSA ROL OYNARIZ! HAKAN FİDAN: BÖLGEDEKİ DOSTLARIMIZ UYGUN BULURSA ROL OYNARIZ! Şekersiz Doğal Badem Ezmesi! Şekersiz Doğal Badem Ezmesi!