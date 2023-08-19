Muğla'da heyecan verici keşif! 2 bin 400 yıllık kalıntılar bulundu

Muğla Mabolla Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda 2 bin 400 yıl öncesine ait kalıntılar bulundu. Bu antik kentteki çalışmalar sayesinde gelecek yıl tarihe ışık tutacak verilerin elde edilmesi bekleniyor.

Muğla'da heyecan verici keşif! 2 bin 400 yıllık kalıntılar bulundu
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Muğla'dan tarih adeta fışkırıyor. Menteşe ilçesindeki tarihi kazılar sonucunda, yaklaşık 2 bin 400 yıl önceye ait kalıntılar ortaya çıkarıldı.

Mabolla Antik Kenti'ndeki kazı, araştırma, belgeleme, koruma, onarım ve sergileme çalışmaları büyük bir özenle yürütülüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, kazı alanındaki son durumu paylaştı.

Tarihi bölgede yapılan çalışmalar derinleştiriliyor. Helenistik döneme ait yerleşim ve sivil mimari, tespit edilen buluntular arasında yer alıyor.

Bilim insanları kazı alanında bir sonraki yıl önemli verilere ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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