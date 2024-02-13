Muğla'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, saat 07:32'de Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde hissedilen bir deprem maydana geldiğini açıkladı.

Meydana gelen deprem yerin 10 km derinliğinde gerçekleşti...