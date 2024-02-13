Muğla'da korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:32'de Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, saat 07:32'de Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde hissedilen bir deprem maydana geldiğini açıkladı.
Meydana gelen deprem yerin 10 km derinliğinde gerçekleşti...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [181.78 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-02-13
Saat:07:32:01 TSİ
Enlem:35.05667 N
Boylam:27.50194 E
Derinlik:10.11 km
Detay:https://t.co/rgge2CqnAD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi