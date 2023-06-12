Muğla'da pikap devrildi: Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaralandı
Muğla'nın Ula ilçesinde pikap devrildi. Devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde, devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.
Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu pikap, Gölcük mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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