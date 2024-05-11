Muğla’da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı…

Muğla’nın Milas ilçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı…

Muğla’da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı…

Muğla Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik devam eden çalışmalarda değişik adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edilen şüphelilerden birisi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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