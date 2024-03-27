Muhtarın çakarlı konvoy gösterisine para cezası!

Pendik'te bir muhtarın çakarlı arabalarla konvoy yapması oldukça gündem olmuştu. İşte o konvoya para cezası geldi!

Muhtarın çakarlı konvoy gösterisine para cezası!
Editör: Yağmur Biçen

Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir’in 27 Mart tarihinde içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaparak dolaşması sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, görüntüdeki araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiğini tespit etti.

Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulandı. “Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek” suçundan ise adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# muhtar # Pendik # istanbul
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