Muş'ta Evlat Nöbeti

HDP/PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler Muş'ta bir kez daha oturma eylemi yaptı. HDP il binası önünde toplanan aileler, kaçırılan çocuklarını PKK ve HDP'den istedi. Aileler çocuklarından haber alana kadar eylemi sonlandırmayacaklarını söyledi.



Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.



Halit Altun da 2014'ten bu yana oğlundan haber alamadığını dile getirdi.