Muş'ta zincirleme trafik kazası! 8 kişi yaralandı

Muş'ta 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Muş'ta zincirleme trafik kazası! 8 kişi yaralandı
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Muş-Bingöl kara yolunun 8. kilometresindeki Kıyık köyü yakınlarında trafik kazası yaşandı.

Zincirleme trafik kazasında 6 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğin kontrollü sağlandığı yolda, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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