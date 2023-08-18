Muş'ta zincirleme trafik kazası! 8 kişi yaralandı
Muş'ta 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Muş-Bingöl kara yolunun 8. kilometresindeki Kıyık köyü yakınlarında trafik kazası yaşandı.
Zincirleme trafik kazasında 6 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafiğin kontrollü sağlandığı yolda, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
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