Naci Görür depremden sonra uyardı: "Endişelendirici, araştırılmalı"

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi, 4,6 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Fayı'na dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Naci Görür depremden sonra uyardı: "Endişelendirici, araştırılmalı"
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Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Prof. Dr. Görür'ün açıklaması şu şekilde:

"Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2 bin 500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."

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