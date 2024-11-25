Naci Görür depremden sonra uyardı: "Endişelendirici, araştırılmalı"

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Prof. Dr. Görür'ün açıklaması şu şekilde:

"Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2 bin 500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."