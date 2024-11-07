Narin Güran davası başladı: Mahkemede kim ne söyledi?

Mahkemede Yüksel Güran, olay günü yaşananları ve kızının kaybolduğu günü anlattı. Hakim, Yüksel Güran’a, televizyon röportajında “Kim yaptıysa getirsin mezarı olsun” sözlerini hatırlattı. Güran, böyle bir açıklama yapmadığını belirtti ve yalan söylendiğini iddia etti. Olay günü evdeki kişilerle ilgili detayları da aktardı.

Duruşma sırasında, diğer sanıklardan Enes Güran, olay günü sabahki hareketlerini ve sonrasında yaşananları anlattı. Hakim, Enes’in ifadesindeki bazı çelişkilere dikkat çekti ve sorgulama sırasında gergin anlar yaşandı. Ayrıca, Enes’e bazı iddialar sorulduğunda, savunmasını “Hatırlamadığım şeyler var” şeklinde yaptı. İşte mahkemedeki ifadeler:

YÜKSEL GÜRAN'IN İFADESİ

Hakim: Kızının ölümünden yargılanıyorsun ne diyeceksin?

Yüksel Güran: "Sabah 5'te kalktım. Bahçeye gittim. Bamya topladım. Sonra eve geldim. Osman’ı kaldırdım ile gönderdim. Arif, beni kaldır Batman'a gideceğim dedi. Çok mutluydum, gurbetteki 2 çocuğum gelmişti. Çocuklara Arif’i kaldırın dedim, kaldırdılar. Muzaffer geldi kahvaltıya Arif ile Muzaffer Batman’a gitmek için çıktılar. Enes küçüktü geç kalktı banyoda Eren çıktı. O sırada Narin evdeydi. Ben Hediye'nin yanına gittim. Geldiğimde Eren ve Narin oyun oynuyordu. Narin bana ne zaman gelinlik alacaksın diyordu. Sonra abisine neden bana oyuncak getirmedin diye söylendi. O sırada herkes çok mutluydu. Amcamın gelini gelmişti ben de yanına gittim. Sonra Enes aradı karnı acıkmıştı. Ben telefonu yanıma almıyorum çocuklar evde oyun oynuyordu. Narin patates kızartması istedi. Öğle yemeğinde ona kızartma yaptım. Sonra Muhammet ile Narin tartıştı, sürekli tartışıyorlardı. Narin’in telefonu hiç olmadı o yüzden benim telefonumu kullanıyordu. Hüseyin Güran'ın eşi bir gece önce Narin'i Kuran kursuna çağırdı. Ben gitme dedim amcan hasta dedim ama o gitmek istedi.

"Yemin ederim gözüm kör olsun. Kuran kursuna gittikten sonra bir daha hiç görmedim. Ben çok yorgunum Enes de gece yarısı gelmişti. Enes ve Muhammet yatıyordu. Ben bir bardak su içtim ve yattım. Sonra Hediye eve gelmiş kıyafetleri bırakmış. Ben de 'Enes ile neden beni uyandırmadınız' dedim. O da "Geldi ve gitti" dedi. Sonra Enes'in telefonu 2 kere çaldı. Arkadaşım aradı dedi, konuşmaya çıktı. Hediye 2 kere geldi 1 seferinde ben uyuyordum 2. kez geldiğinde uyanmıştım. Enes dışarı çıktı, ben de Hediye ile konuştum. Hediye çıktıktan sonra Salim’i gördüm ama hiç konuşmadım. Enes geldi bana yardım etti."

'KİM ÖLDÜRDÜYSE GETİRSİN MEZARI OLSUN'

Hakim: TV'ye verdiğiniz röportajda kim öldürdüyse getirsin mezarı olsun demiştiniz.

Yüksel Güran: "Ben öyle bir şey söylemedim. Herkes yalan söylüyor. Enes penceresini kapattı. Ben muhtarın yanına gittim. Sonra eve döndüm çünkü Muhammet ve Enes evdeydi. Ben de Hediye'ye gittim Narin orada mı diye Narin orada değilmiş. Sonra akrabalarımı aradım Narin burada değil diye hepsi aynı cevabı verdi. Caminin kapısına vurdum 'açın kapıyı Narin nerede' diye. O sırada köyden tanıdığım biri Narin aşağıdaydı dedi. Herkes beni 'Yüksel korkma buradadır' diye teselli etti. Bütün köy Narin'i aramaya çıktık. Sonra kim jandarmayı aradı bilmiyorum. Sonra bütün dünya Tavsantepe'ye akın etti."

'NARİN'İ SEN Mİ ÖLDÜRDÜN?'

Hakim: Narin'i sen mi öldürdün?

Yüksel Güran: Hayır ben çocuğumu nasıl öldürebilirim.

Hakim: Salim veya Enes öldürmüş olabilir mi?

Yüksel Güran: Hayır

Hakim: Nevzat olabilir mi?

Yüksel Güran: Her şey ortada

Hakim: Nevzat ben öldürdüm demedi ki. Kadınlar kavgasından haberin var mı?

Yüksel Güran: Hayır

'ENES ÖLDÜRMÜŞ OLSA KORUR MUSUNUZ?'

Hakim: Jandarmada anne Enes’i kurtarmak için yalan söylüyor olabilir diye tutanak var.

Yüksel Güran: Ben bu komutan gelecek bana söyleyecek diye merak ediyordum. Komutan "bütün fotoğraflar var mafya gelecek Enes’i öldürecekler" dedi. Ben de korktuğum için Allah'm çocuklarımı koru Enes’i koru dedim.

Hakim: Hangi komutan?

Yüksel Güran: Hülya komutan. O sırada Enes elleri kelepçeli gidiyordu ben de Enes'e sarılayım diyordum.

Hakim: Erkek çocuk kıymetli o yüzden koruyor olabilir misin? Hatta Enes öldürmüş olsa korur musunuz?

Yüksel Güran: Hayır asla korumam Narin için hepimiz ölüyorduk.

Hakim: HTS analiz raporu var senin ve Enes'in telefonu evde 15:20'de Salim eve giriyor.

Yüksel Güran: Kesinlikle hayır.

Hakim: Nevzat da eve girdiğini söylüyor. O baz senin, Enes'in ve Salim’in evde olduğunu söylüyor.

Yüksel Güran: Yemin ederim evde değildiler.

Hakim: 15:30 sen evdesin ve ayaktasın.

Yüksel Güran: O saatte evdeydim.

Hakim: O zaman onları nasıl görmezsin?

Yüksel Güran: Onlar evde değildi Evin dışına geldilerse görmedim, duymadım. Araba sesi duymadım.

SALİM İLE İLİŞKİN VAR MI SORUSU

Hakim: Salim ile ilişkin var mı?

Yüksel Güran: Kesinlikle yeminle yoktur.

Hakim: Sen ahıra girdiğinde oğlunu başka bir kızla gördün mü? Başka biriyle ilişkisini gördün mü veya bi köpekle?

Yüksel Güran: Kesinlikle hayır görmedim.

Hakim: Salim ile husumet var mı?

Yüksel Güran: Hayır.

Hakim: Nevzat neden öyle konuşuyor?

Yüksel Güran: İftira atıyor. Allah'tan korkmuyor. Salim tavuk mu öldürüyor 2 dakika da öldürsün.

Hakim: Ben de onu merak ediyorum.

Yüksel Güran: Namusuna leke sürdüler ben 22 senelik evliyim 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün namusuma leke sürmeyin.

İlişki iddialarına yönelik Anne Yüksel Güran, Nevzat Bahtiyar'a dönerek "yalan söylüyor" dedi. Ardından kürsüyü yumruklayarak "yalan söylüyor bu" dedi.

Bu esnada baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.

ENES GÜRAN İFADE VERMEYE BAŞLADI

Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin bittiği, Enes Güran'ın ifade vermeye başladığı öğrenildi.

Mahkemede ifade veren Enes Güran, "Malatya’dan ayın 20'sinde geldim. Ertesi sabah 07:30’da uyandım. Annemi, Muhammet’i, Eren’i gördüm. Babam Arif Güran aşağı indi. Muzaffer Güran bize eşlik etti. Daha sonra babam ve Muzaffer, Batman’a gitti. Narin, Muhammet, Eren ve ben evdeydik. Annemin evden çıktığını fark ettim. Saat geç olunca annemi aradık, yemek hazırladı. Narin yanıma geldi. Ben sosyal medyadaydım. Narin anneme ''Saat 13:00 oldu, camiye gideceğim.'' dedi. Daha sonra Narin’i görmedim. Koltuğa uzanıp yattım. Uyurken biri beni aradı, saat 16:00 sıralarında annemi ve Hediye’yi gördüm. Sonra dışarı çıktım." dedi.

ENES GÜRAN'IN İFADESİ

Hakim: Telefonun yanında mıydı?

- Evet. Sonra Tahir Kaya yanıma geldi, sohbet ettik. Bakkala gittik, cebimde 200 lira vardı. Sonradan Muhammet Kaya ile çeşme tarafına gittik. Daha sonra beni eve bıraktılar. Eve gidince üvey babaannem Süheyla’yı gördüm.

Hakim: Saat kaçtı?

- Saat 17.30 sıralarıydı. Telefonla oynuyordum, annem abimi aramam gerektiğini söyledi. Geç geleceklerini söylediler. Sonra arkadaşlarımla sigara içiyordum.

Hakim: Salim Güran’ı hiç gördün mü?

- Hayır, görmedim.

Hakim: Nevzat gibi senin de çelişen beyanların var, neden?

- Hatırlamadığım şeyler var.

Hakim: Bu çelişki bir şey gizlediğinizden değil yani?

- Olayın şokundan, sayın hakim.

Hakim: Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor.

- Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok.

Hakim: Salim’in kızlarıyla aranda sorun var mı?

- Hayır.

Hakim: Onlarla bir ilişkiye girdin mi?

- Hayır.

ENES'E O SORU SORULDU

Nevzat Bahtiyar'ın 'ilişki' iddiasına yönelik hakim, Enes Güran'a, "Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?" diye sordu. Enes Güran ise "Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü." dedi. Hakim, soru için Enes'ten özür dileyerek "Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Narin'in cesedi bulunduğunda köyde kadınların birbirine girilmesi sorulduğunda ise 'Kadınlar kavga ettiği sırada ben oraya koştum. Sonra beni jandarma aldı.' yanıtını verdi.

Neden burada sanıksın sorusuna Enes, 'Bilmiyorum' dedi.

'AMCAM DA OLSA SALİM'DEN ŞÜPHELENDİM'

Hakim, 'Aklı başında bir çocuksun. Senin gibi zeki bir çocuğun müdahale edeceğini düşünüyorum.' diyor. Enes Güran ise 'Amcam da olsa şüphelendim ama aklım Narin'deydi.' dedi.

Salim Güran'ın öldürme ihtimali var mı sorusuna Enes, 'Bilmiyorum' diye yanıt verdi.

Babasının Nevzat'la ilgili açıklamaları sorulduğunda Enes, 'Nevzat para verip Narin'i kendisine alıştırmış olabilir.' diye yanıtladı.

Savcı ise Enes'e evden çıktığında kaç gibi döndüğünü sordu, Enes, ' 17:30 sıraları' diye yanıt verdi.

HAKİMDEN SERT TEPKİ: BABAMIN OĞLU DEĞİLSİN

'Telefonun 19:11'e kadar kapalı, evden telefonun olmadan neden çıktın ve Narin'i sadece annen mi arıyor?' sorularına Enes, 'Evet' dedi.

Enes'in avukatı bu soruların ardından iddianamedeki bazı yerleri kabul etmediklerini belirti. Enes Güran'ın avukatıyla savcı arasında baz kayıtları üzerinden tartışma çıktı. Tartışmaya mahkeme başkanı da müdahale etti.

Diyarbakır Baro avukatları, Enes'e sorulan soruların kesildiğini ve zaman kazanmaya çalıştığı için tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı tartışmanın ardından sert konuştu ve Enes'e yönelerek 'Ben Diyarbakır'lı değilim. Babamın oğlu değilsin. Sana da Nevzat'a da eşit davranılıyor.' dedi.

Diyarbakır barosundan bir avukat "Kolunu nasıl ısırdın, gösterir misin?" diye sordu. Enes, kolunu açıp kendisini nasıl ısırdığını gösterdi. Sonrasında da; "Sert bir şekilde ısırdım kolumu, buradan sıkıp koltuğa bastırdım." dedi.

NEVZAT BAHTİYAR KONUŞTU

Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar, 'Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son ifadem geçerlidir. Salim çağırdı, yanına ahıra yaya olarak eve gittim. Başka kimse yoktu. Salim ve ben vardım. 6 çocuğum var. Sıvacıyım. Aylık 60 bin TL gelirim var.' dedi. Nevzat Bahtiyar, ifade vermeye başlayınca baba Arif Güran ağlamaya başladı.

Hakim, Nevzat Bahtiyar'a 'Baskı altında mısın' diye sordu. Bahtiyar "Hayır, baskı altında değilim. Cezaevindeyken benimle kimse temas kurmadı. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı" dedi.

NEVZAT BAHTİYAR'DAN 'İLİŞKİ' İDDİASI

Nevzat Bahtiyar verdiği ifadede, şu iddiayı tekrarladı: "Amca Salim Güran bana dedi ki 'Anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm' dedi."

Mahkeme başkanı Nevzat Bahtiyar'ın bu iddiasına yönelik, "15.08 sen Salim ile buluşuyorsun. 15.15'te Narin geliyor. 15.08'te senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor." diye karşılık verdi.

Nevzat Bahtiyar, hakimin sorusuna karşılık, "Ben Salim’i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğimde bana sadece Narin'i kaybet dedi." ifadelerini kullandı.

Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi devam ederken Narin'in abisi Enes Güran, dört jandarma eşliğinde ihtiyaç arası için salondan dışarı çıkarıldı.

Enes Güran'ın dışarı çıkarken Nevzat Bahtiyar'a dönerek bir şeyler söylediği ancak anlaşılmadığı öğrenildi.

'YÜKSEL'İ YUKARIDAN GÖRDÜM'

Nevzat Bahtiyar ifadesinde, "Salim bana dereye parça parça at dedi. Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. Oğlun Muhammed’in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi. Ben de korktum." dedi.

Hakimin 'evde Enes ve Yüksel’i gördün mü?' sorusuna yönelik Nevzat Bahtiyar şunları söyledi: "Yok görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel’i gördüm yukardan, ağlıyordu."

Hakim, Nevzat'a Yüksel Güran'ı ve Enes Güran'ı sordu. Hakim, "Salim ile Yüksel senin anlattığına göre iştirak halinde, Enes bu işin neresinde?" dedi.

Nevzat Bahtiyar, "Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes’i hiç görmedim." dedi.

'SALİM'DEN KORKTUM'

Hakim: Neden daha önce konuşmadınız?

Nevzat Bahtiyar: Salim'den korktum, konuşmadım.

Hakim, "Salim sana parçala demiş neden yapmadın? Neden taş koydun, Salim sana at dedi çuvalla atsan gidecekti ceset." diye sordu. Nevzat Bahtiyar, vicdanının el vermediğini söyleyerek "Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu." dedi.

SANIKLAR GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ADLİYEYE GETİRİLDİ

Narin’i öldürmekle suçlanan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Yaklaşık 300 kişilik kapasitesi olan salonda gazeteciler, baro başkanları, sanıklar ve aileleri, aile avukatları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahkeme heyeti ve Güran ailesi için bölümler hazırlandı.