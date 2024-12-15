Narin'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Arif Güran’ın ilk ifadelerinde, düğün davetiyelerinin dağıtılması sırasında yaşananlarla ilgili detaylar dikkat çekti. Kardeşi Barış Güran’ın davetiye dağıtmak için Mardin/Derik tarafına gittiğini ve yeğeni Hüseyin Güran’ın kaybolduğu gün kimle gittiğini bilmediğini belirtti. Ayrıca, yeğeni Hüseyin Güran'ın davranışlarından şüphelendiğini, bu şüphelerini de 28 Ağustos'ta başka bir yeğeni olan Uğur Güran’dan öğrendiğini ifade etti.

Arif Güran, bu bilgiler doğrultusunda, "Uğur Güran’ın ifadesinin alınmasını istiyorum" diyerek Hüseyin Güran’ı doğrudan suçlayan açıklamalar yaptı.

Son İfadelerde Farklı Yaklaşım

Arif Güran’ın daha sonra verdiği ifadelerde ise "Kendimden şüphelenirim ama kardeşlerimden şüphelenmem" diyerek farklı bir yaklaşım sergilediği görüldü. Buna rağmen, ilk ifadesinde kardeşi Barış Güran'ın olay günü yaptığı yönlendirmeler ve anlamsız konuşmalarından dolayı şüphelendiğini de kayıtlara geçirmişti. Ayrıca, üvey annesinin olay günü okulun yakınlarında kimseyi görmediğini belirtmesi de dikkat çeken bir detay oldu.

"Kimseye Güvenmiyorum" İfadesi

Arif Güran, son ifadelerinde güvenini tamamen kaybettiğini belirterek, "Artık kimseye güvenmiyorum ve huylandığım herkesi söyleyeceğim" dedi. Bu açıklama, olayın çözülmesindeki belirsizliklerin hala sürdüğünü ortaya koyuyor.

Bu çelişkili ifadeler, hem soruşturmanın seyrini hem de mahkeme sürecini etkileyebilecek önemli unsurlar olarak değerlendiriliyor.