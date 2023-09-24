Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Kayseri yolu Sarıhıdır köyü kavşağında meydana geldi. Yakup B. idaresindeki 43 AEL 731 plakalı otomobil, Kayseri istikametine giden Mustafa Umut B.’nin kullandığı 38 KN 187 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil içerisinde sıkışan sürücüsü Yakup B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma B. ve kamyon sürücüsü Mustafa Umut B. de yaralandı.

Yaralılar Nevşehir’deki hastanelerde tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Yakup B.’nin cansız bedeni de sıkıştığı otomobilden Avanos Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Nevşehir - Kayseri karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.