Niğde'de hasar gören bina yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Niğde'de hasar gören bir binanın yıkımı yapıldı.

Niğde'de hasar gören bina yıkıldı
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 Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle zarar gören Niğde'deki 37 yıllık bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, depremler nedeniyle Şahinali Mahallesi Emin Erişingil Caddesi'ndeki 1986 yılında yapılan Harun Apartmanı'nı "acil yıkılması gereken yapı" olarak belirledi.

Polis, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Altında dükkanlar olan ve 20 dairesi bulunan bina, iş makinesinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla yıkıldı.Yıkımı izleyen vatandaşlar, binanın çökmesiyle oluşan toz bulutu nedeniyle zor anlar yaşadı.

29 YILIMA VEDA ETMEK İÇİN GELDİM

Yaklaşık 29 yıldır binada oturan Belgin Angı ise yıkımı gözyaşlarıyla izledi.
Duygusal anlar yaşayan Angı, "29 yılıma veda etmek için geldim. Acı tatlı çok günlerim geçti, çok acı bir şey." dedi.

# Bina # yıkım çalışması # deprem # Kahramanmaraş # Niğde
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