Nuran Şahin ve Fetullah Kaya bulundu mu? Arama çalışmalarında son durum

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Nuran Şahin ve Fetullah (Gökmen) Kaya’yı arama çalışmaları sonlandırıldı.

Nuran Şahin ve Fetullah Kaya bulundu mu? Arama çalışmalarında son durum
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17 Mayıs’ta Alanya’daki hastane kontrolleri için evden çıkan Nuran Şahin’den bir daha haber alınamamış ve ailesi tarafından kaybolduğu günler sonra duyurulmuştu. Kaybolduğu gün polis merkezine gittiklerini belirten Şahin’in ailesi “polislerin yerini tespit ettiklerini ve beklemeleri gerektiğini söylediklerini” belirtmişti. Nuran Şahin’i Alanya’ya götürdüğü ortaya çıkan Durmuş Ali Çelik, ısrarlı soruları karşısında “otele gittik, sonra hastaneye bıraktım” demişti. Nuran Şahin’in yakın arkadaşı ise hastane sonrası kendisine geldiğini, kahve içtiklerini, kuzeni olarak belirttiği kişiden telefon geldiğini ve Gazipaşa’ya kendisini götüreceğini söylemişti. Nuran Şahin’i Gazipaşa’ya götürmek için Fetullah Kaya’nın aradığı ortaya çıkmıştı.

Polisin ifadesinin almak için aradığı Fethullah Kaya ise 19 Mayıs’ta ortadan kaybolmuştu. Ailesinin aynı gün jandarma ve arama kurtarma ekipleri ile aradığı Kaya’dan haber alınamamıştı. Jandarma, polis ve kurtarma ekiplerinin bölgeyi tekrar aramasının ardından Fetullah Kaya’nın kullandığı motosiklet yol kenarına atılmış halde bulunmuştu.

Atv’de ekrana gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvuran Şahin ve Kaya’nın aileleri, gelen ihbarlar karşısında şaşırdı.

Kanal yayınına bağlananlar Nuran Kaya’nın define arayanlara aracılık ettiği, “şu kadar verirseniz çıkarmanıza da yardımcı oluruz” dediğini iddia etti. Yayına bağlanan bir ihbarcı ise, “define veya yasaklı madde işi yaptıklarını” yurtdışına kaçmış olabileceklerini iddia etti.

Bölgede Şahin ve Kaya’yı arama çalışmalarının sona erdiği öğrenildi.

# Antalya
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