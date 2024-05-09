Gazipaşa'da kaybolan Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor

Antalya’nın Gazipaşa Zeytinada mahallesinde yaşayan Nuran Şahin 17 Nisan’da ortadan kaybolmuştu. Şahin’in Alanya’ya doktor kontrolüne gittiği ve Fetullah Kaya ile Gazipaşa istikametine döndükleri tespit edilmişti. Nuran Şahin’in ortadan kaybolmasının ardından Kaya’ya ise 2 gün sonra ulaşılamamıştı.

Olay, Gazipaşa’ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mersin sınırındaki Zeytinada Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Nisan Cuma günü saat 15.00’te evinden çıkan 51 yaşındaki Gökmen lakaplı Fetullah Kaya’dan 19 gündür haber alınamıyor. O günden sonra evine geri dönmeyen Kaya, jandarma ve AKUT ekipleri tarafından aransa da izine rastlanmamış, arama çalışmaları ise sonlandırılmıştı.

Fetullah Kaya’nın olay günü kullandığı motosiklet, ekipler tarafından Zeytinada Mahallesi’nde ormanlık alanda bulunmuştu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri motosikletin üzerinde delil ve ize rastlamak için inceleme yaptı. Ayrıca motosikletin plaka yazılarının ise tamamen silik olduğu dikkatlerden kaçmadı. Motosikletin etrafından yapılan aramalarda, Kaya’nın olay günü aldığı içeceklerin şişelerine de rastlandığı belirtildi. Ekiplerin, Kaya’yı arama çalışmaları devam ediyor.

Gazipaşa Manşet’e konuşan kayıp Fetullah Kaya’nın yeğeni Raşit Baysal, dayısının aranması çalışmalarına yeniden başlandığını belirterek ölü ya da diri bulunmasını beklediklerini söyledi.

Kaya ve Şahin’in yakınları Atv’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Programın bugün ekrana gelen bölümünde yayına bağlanan bir izleyici ilginç iddialarda bulundu. Nuran Şahin’in kendisini Nurgül olarak tanıdığını söyleyen kişi, “define işi için bana yardımcı olacaklarını söyleyip dolandırdılar” iddiasında bulundu.