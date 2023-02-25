Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'a gözaltı

Depremlerin ardından yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'a gözaltı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak
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Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede yürütülen soruşturma kapsamında, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Nurdağı, depremde en fazla hasar gören ilçelerin başında geliyordu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Nurdağı'nın tamamen yıkılıp yeniden yapılacağını ifade etimişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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