O bölge için fırtına uyarısı: İşte detaylar...

Meteoroloji'den yapılan bilgilendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de Hatay'ın güneyinde rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sude İnak Sude İnak
O bölge için fırtına uyarısı: İşte detaylar...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de Hatay'ın güneyini kapsayan bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan saatte 50-75 km hızla fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Fırtınanın özellikle sabah saatlerinde etkili olması beklenirken, öğle saatlerinde hızını kaybedeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, bu hava şartlarının ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuzluklara yol açabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Planlamalarını hava koşullarına uygun yapmaları tavsiye edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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