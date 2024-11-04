O il için uyarı: 6.8 büyüklüğünde deprem olabilir!

13 Ekim'de Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, kent merkezinin yanı sıra çevredeki il ve ilçelerde korkuya neden oldu. Sosyal medyada Afyonkarahisar'da 7 ve üzerinde bir depremin olabileceği yönünde iddiaların yayılması üzerine Prof. Dr. Özkaymak, şunları söyledi:

"Merkezimiz bu depremleri analiz etti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD blokları kullanılarak üç boyutlu analizlerde, depremlerin Gece fayı bölgelerinde görüldü. Kuzeybatı yönünde yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki bu fay, ilk olarak 1977'de hareketlilik dağılmaya başladı ve kırılıncaya kadar 70-75'in Üzerinde küçük sismik aktiviteye neden olmuştur.”

'Afyonkarahisar'da 6.8 Büyüklüğüne Kadar Deprem Potansiyeli Var'

Afyonkarahisar'daki fayların büyük bir deprem bölgesinde taşımadığını belirten Prof. Dr. Özkaymak, “Deprem beklediğimiz bir fay yok. Ancak bu, kentte yıkıcı deprem yapısının mevcut olduğu anlamına gelmiyor. Afyonkarahisar'da 6,8 büyüklüğüne kadar depremler olabilir. Ancak bunun yakın bir gelecekte gerçekleşeceğini öngörebilmemiz için fayın depremin tekrarlama periyodunu ve önceki yıkıcı depremleri bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle Afyonkarahisar'da şu anda büyük bir deprem mevcut” dedi.

'Jeotermal Deprem Faaliyetleri Tetikliyor mu?'

Afyonkarahisar'da jeotermal sistemlerde 1970'lerde dağıtılanları vurgulayan Prof. Dr. Özkaymak, “Geçecek fayında 1970'lerden beri jeotermal faaliyetler yürütülüyor. 2010 yılından bu yana artan kuyu sayıları ve sondajlar, bu bölgede mikro düzeyde sismik aktiviteyi tetikleyebilir. Dünyanın farklı yerlerindeki keşifler, jeotermal santrallerin mikro depremler oluşturabileceğini gösteriyor. 1977'de gece fayında başlayan mikro sismik aktivitenin, aynı dönemde başlayan jeotermal sondajlarla mevcut olup olmadığını öğrenmek için daha fazla inceleme yapmalıydık" diye konuştu.

Türkiye'nin jeotermal kaynak potansiyeli açısından dünya çapında ilk 7 ülke arasında olduğunu ifade eden Prof. Dr. durumunun iyileştirilmesi vurgulandı.