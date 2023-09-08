O ilde denize girmek yasaklandı

Sakarya'da elverişsiz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sahillerdeki bayrakları kırmızıya çevirdi.

O ilde denize girmek yasaklandı
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Sakarya'da Karadeniz'e kıyısı olan sahillerde olumsuz deniz koşulları etkisini gösteriyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Oluşan elverişsiz koşullar sonrası kaymakamlıklar tarafından vatandaşları yakından ilgilendiren bir karar alındı. Buna göre, söz konusu ilçelerde denize girmek yasaklandı.

Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de sahillerde bayrakları kırmızıya çevirirken vatandaşlara suya girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sakarya # Deniz
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