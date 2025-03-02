O ilde ramazan ayında ekmek iki buçuk liradan satılıyor

Mersin'in Mut ilçesinde Halk Ekmek Büfesinde Ramazan ayı boyunca ekmek 2.5 liradan satışa sunulunca büfenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

O ilde ramazan ayında ekmek iki buçuk liradan satılıyor
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Ramazan ayının gelmesiyle fırınlar pide satışlarına başladı. Ankara, İstanbul ve Antalya'da geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesinin bu yıl 20 liradan, Bursa ve Kocaeli'de 330 gramı 20 liradan satılan pidenin bu yıl 370 gramının 30 liradan satışa sunuluyor. 

 

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Mersin’in Mut ilçesinde Ramazan boyunca Halk Ekmek Büfesinde ekmek 2.5 liradan satılacak.
Sosyal belediyeciliğin önemli adımlarından birisi olan "Halk Ekmek" hizmeti, Mut’ta da yaşama geçti. Mut Belediyesi, Ramazan ayının ilk günü itibariyle Halk Ekmek Satış Noktasını açtı. Mut Belediyesinin, Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Karacaoğlan Çınaraltı Parkı girişinde hizmete soktuğu Halk Ekmek Büfesinde, ekmek 2.5 liradan satılmaya başladı. Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, "Seçimden önce sizlere vermiş olduğumuz sözü Ramazan ayında gerçekleştirmeye başladık. Mübarek Ramazan ayında ilçemizde dargelirli vatandaşlarımıza hizmet noktasında Ramazan ayı boyunca ekmeğimizi 2.5 TL’den Karacaoğlan Çınaraltı parkı girişinde ki büfede sizlerle buluşturarak başlatmış durumdayız" dedi.
Ekmek fiyatından memnun olan vatandaşlar, Başkan Murat Orhan’a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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