O ilde yaşayanlar dikkat! 3 gün sürecek fırtına ve hortum geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, fırtına ve hortuma karşı tedbirli olunmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

- Değerli hemşerilerim; önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim. Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı Başkent 153 hattından bize bildirebilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün bazı bölgelerde görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği, bu yüzden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN "SAĞANAK" UYARISI

Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinde 2 Haziran 2023 Cuma günü görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.