O market Ramazan Ayı boyunca fiyatları sabitledi!

Ramazan Ayına özel indirimler vatandaşın yüzünü güldürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan ayı ve bayram boyunca birçok üründe fiyatları sabitledi.

Bu ürünler arasında; Et, süt, peynir, bakliyat gibi birçok temel ihtiyaç ürününe Ramazan ayına özel indirimler yapıldı.

İNDİRİMLER 5 - 14 MART ARASINDA OLACAK

Tarım Kredi, Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan Bayramı sonuna kadar kampanya yürütecek.

Kampanya kapsamında, ülke tarımına ve enflasyonla mücadele sürecine katkı verilmesi amacıyla 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde kooperatif market satış noktalarındaki tüm ürünlerde fiyatlara zam uygulanmayacak.