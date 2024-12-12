O şehirde kuvvetli rüzgar etkili olacak! Vatandaşlara uyarı yapıldı

Trabzon'da, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Konuyla ilgili Trabzon Valiliğinden açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
O şehirde kuvvetli rüzgar etkili olacak! Vatandaşlara uyarı yapıldı
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Trabzon Valiliği, kentte etkili olacak hava durumuyla ilgili vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, il genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, kuvvetli rüzgarın Trabzon ve çevresinde 16 Aralık Pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle vatandaşlarımızın sahil hattında bulunmamaları, denize yaklaşmamaları, küçük tekneler ve balıkçı tekneleri ile denize açılmamaları konularında dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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