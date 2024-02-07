Ocakçı mağdurları Ulusal Kanal'a konuştu

Ocakçı Holding mağduru Zümrüt Özşen tepkisini bu şekilde dile getirdi. İzmirin Çiğli ilçesi Harmandalı bölgesinde yüksek faiz vaadiyle para toplayan Sedat Ocakçı’ya büyük bir öfke var.



Yozgat doğumlu Sedat Ocakçı, Harmandalı'nda ikamet eden Albaz ailesinden Seçilay Albaz ile evlendi. Mahallelinin güvendiği aileye damat gelen Sedat Ocakçı, Harmandalıların damadı oldu.... Ancak kurduğu saadet zinciriyle vatandaşları mağdur edene kadar.

Paralar elden Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım şirketi aracılığıyla teslim edildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de sisteme para verip mağdur olanların olduğu öğrenildi..



Ponzi adı verilen saadet zincirine ilk Çiğli Harmandalı sakinleri girdi. Bunun nedeni de Sedat Ocakçı'nın eşi Seçilay Ocakçı’nın mahalle yaşayan Albaz ailesine duyulan güven. Sisteme ilk girenlerin bir kısmı paralarını alabildi ama son halka en mağdur kesim.



Ulusal Kanal’a Batman, Ankara, Yozgat, İstanbul gibi birçok ilçeden ulaşan mağdurlar var. Kimi evini, kimi arabasını satmış kimi de tıpkı futbolcu Arda Turan gibi kredi çekip sisteme girmiş.



Öte yandan İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sedat Ocakçı ile birlikte 8 holding çalışanı hakkında başlattığı soruşturmada şüpheliler hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilmişti.





