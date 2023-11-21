Öğretmenlere Ulaşım Müjdesi! Yüzde 50 İndirim Olacağı Açıklandı

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, 24-30 Kasım haftasında öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Öğretmenlere Ulaşım Müjdesi! Yüzde 50 İndirim Olacağı Açıklandı
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24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan öğretmenleri sevindiren bir haber geldi.

Yazılı bir açıklama yapan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlere 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat tren biletlerinde uygulanacak indirim hakkında bilgi verdi

Öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

- Öğretmenler Günü haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım'da YHT ile ana hat trenlerimizde öğretmenlerimize yüzde 50 indirim uygulanacak.

Uraloğlu, bu indirimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bakanlık tarafından onaylanmış her derecedeki resmi ve özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerin faydalanacağını bildirdi. Uraloğlu, uygulama, araştırma merkezleri dahil yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarıyla Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerin de indirimden yararlanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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