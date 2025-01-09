Okul önünde feci kaza: 4. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Nazmiye Pınar İlkokulu önünde meydana gelen acı olayda, 4. sınıf öğrencisi Muhammet Asaf Yılmaz (9), okuldan çıkış yaptığı sırada bir servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Okul önünde feci kaza: 4. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
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Kaza, saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. M.A. yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, okul önünde Muhammet Asaf Yılmaz’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammet Asaf Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi’ne götürülürken, minibüs şoförü M.A. gözaltına alındı.

Niğde Valisi Cahit Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve Yılmaz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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