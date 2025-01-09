Okul önünde feci kaza: 4. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. M.A. yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, okul önünde Muhammet Asaf Yılmaz’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammet Asaf Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi’ne götürülürken, minibüs şoförü M.A. gözaltına alındı.

Niğde Valisi Cahit Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve Yılmaz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.