Okulların Sorunlarını Çözülmedi! Temizlik Personelleri Eksik, Güvenlik Çalışanı yok

Okullarda güvenlik ve temizlik personeli sorunu yaşanıyor.



Okullara üç yıldır İş-Kur’un Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında personel alınıyordu. Bu yıl hem proje gecikti hem de istihdam edilecek personel sayısı azaltıldı. Bir de depreme dayanıksız okullardaki öğrenciler çevredeki okullara kaydırılınca sıkıntı kar topu gibi büyüdü.



Ulusal Kanal haber merkezine okullarda güvenlik personeli olmadığı ihbarları geliyor. Okul idareleri ise nöbetçi öğretmenlerle güvenlik sorununu aşmaya çalışıyor.



Personel sorununun Okul Aile Birlikleri tarafından çözülemeyeceğini belirten Türk Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı İrfan Toksoy, bakanlığa tam zamanlı norm kadro çağrısı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı okulların temizlik ve güvenlik personeli eksikliğini karşılamayınca sorumluluk idare ve velilere bırakılıyor. Çocukların güvenli ve sağlıklı ortamda eğitim alması için veliler okullara bağış yapmak zorunda kalıyor.



