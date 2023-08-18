Ölümle dalga geçti... Otoyolda ters şeritten kilometrelerce ilerledi

Yenişehir-Bursa karayolunda bir sürücü kuralları hiçe sayarak adeta ölüme meydan okudu. Ters istikametten giden araç sürücüsünün rahat tavırlarıyla ölüme davetiye çıkardığı anlar, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından saniye saniye kayda alındı.

2 GÜN ÖNCE ÖLÜMLÜ KAZA GERÇEKLEŞMİŞTİ!

Aynı karayolunda 2 gün önce de ölümlü bir kaza gerçekleşmesine rağmen duyarsız sürücünün korna çalanların ikazlarına dahi aldırış etmemesi de dikkat çekti.