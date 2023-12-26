Operasyonlarda Ele Geçirilen Lüks Otomobiller Göreve Başladı

Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Eminönü ve Beşiktaş'ta görev yapacakları konumlara getirilen otomobillere ilgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çekerek araçları inceledi.

Taksim Meydan'da trafik ekip aracı olarak kullanılacak otomobilleri inceleyen vatandaşlardan Mithat Özdemir, uygulamayı son derece doğru bulduğunu söyledi.

Özdemir, ''Olması gereken bu, bütün kara para aklayanlarla ilgili aynı işlemlerin yapılması lazım. Bu konuda duyarlılık arttı. Bu anlamda da kutluyorum. İnşallah devamı gelir. Bunlardan da kamu adına hesap sorulur.'' diye konuştu.



Kadir Yakıcı da otomobilleri beğendiğini ifade ederek, "Bu şekilde devletimize hizmet vermesi güzel olmuş." ifadesini kullandı.

Karaköy Meydanı'ndaki aracı inceleyen Agah Altun da "Çok yakışmış, algı olarak da güzel bir şey. Böyle araçlar Dubai'de var, bizde de olması gayet hoş.'' dedi.

Ayasofya ve Sultanahmet'teki lüks trafik ekip araçlarına vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Turan Taştan da araçların emniyete tahsis edilmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Davut Akkavak ise araçların emniyet envanterine kazandırılmasının önemli bir karar olduğunu ifade ederek, otomobillerin polis ekiplerine hayırlı olmasını diledi.