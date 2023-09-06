Emekli öğretmen asansör kurbanı oldu!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde asansör boşluğuna düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen asansör kurbanı oldu!
Son Güncelleme:

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda emekli öğretmen olduğu öğrenilen 77 yaşındaki Abdullah Barın, evinin asansör boşluğuna düştü.

Emekli öğretmen asansör kurbanı oldu! - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Barın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli öğretmen asansör kurbanı oldu! - Resim : 2

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Barın’ın cenazesi asansör boşluğundan alınarak, otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emekli öğretmen asansör kurbanı oldu! - Resim : 3


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ordu # ordu
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Öne Çıkanlar "Bu Türk Devriminin Özgürleştirdiği Kadının Başarısıdır" | Dr. Doğu Perinçek'ten Kritik Açıklamalar "Bu Türk Devriminin Özgürleştirdiği Kadının Başarısıdır" | Dr. Doğu Perinçek'ten Kritik Açıklamalar Teknoloji çağının yeni hastalığı: Nomofobi Teknoloji çağının yeni hastalığı: Nomofobi