Organize Suç Örgütlerine Karşı Mücadele Devam Ediyor! İnegöl Terkinler Çetesi Çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini belirterek şunları kaydetti:

İnegöl Terkinler Çetesi Çökertildi