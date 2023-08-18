Orman yakanlara para vermişti! Operasyon sonucunda tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, önceki yıllarda özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleri ve PKK/KCK’nın eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şubesi ekipleri, çalışmasını derinleştirdi.

Yapılan analiz çalışmalarında; PKK/KCK’nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı finanse edildiği belirlendi. Daha önce düzenlenen ve 5 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında, incelenen HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla 5 şüpheli daha tespit edildi.

ORMAN YAKANLARA PARA VERMİŞTİ!

Şüpheliler S.Ö., İ.H.A., N.D., A.D. ve S.İ. isimli kadının, sabotaj ve eylemlerde yapılacak keşif ile eylem aşamalarında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların, dağıtımını yaptığı öne sürüldü. Yapılan çalışmada, söz konusu finans desteğinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya karşı başlattığı sınır ötesi Pençe-Kilit Harekatı’nın düzenlendiği tarihlerde gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin bu zamana kadar 2 milyon TL finanse edildiği tespit edildi.

Tespitler üzerine harekete geçen TEM ekipleri, Adana merkezli 3 ilde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.