Osmaniye ve Hatay'ı sağanak ve dolu vurdu

Meteorolojinin uyarılarının ardından Osmaniye ve Hatay'da şiddetli sağanak etkili oldu. Osmaniye'de tarım alanları su altında kaldı.

Osmaniye ve Hatay'ı sağanak ve dolu vurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Osmaniye'de sağanak ve dolu etkili oldu, bazı köylerde tarım arazileri su altında kaldı.

Şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde ekili alanlar zarar gördü.

Üretici zararda bazı ürünler suya gitti, bazıları da çamura gömüldü.

HATAY'DA CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksama yaşandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hatay # osmaniye # yağmur
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