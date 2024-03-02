Osmaniye'de korkunç kaza! Yaralılar var!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda kaza yaşandı.

Kaza sonucunda biri çocuk olmak üzere beş yaralı hastaneye kaldırıldı.

Feyyaz G. idaresindeki araç Seyit K'nin kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.