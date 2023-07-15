Osmaniye'de korkutan yangın

Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 6 uçak, 12 söndürme helikopteri, 46 arazöz, 330 personel ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"6 EVİ TAHLİYE ETTİK"

Yılmaz, gazetecilere, bölgede ciddi bir yangının olduğunu söyledi.

Havanın sıcak ve bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Yılmaz, "Müdahale devam ediyor. Kısa sürede kontrol altına almaya gayret gösteriyoruz. Önemli bir yangın 6 evi, 100 büyükbaş hayvanı tahliye ettik. Tehlike arz edecek olursa diğer yerlere de bu uygulamayı yaparız." diye konuştu.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.