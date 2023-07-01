Osmaniye'de yollar göle döndü! Fırtına ve sağanak hayatı felç etti

İlçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile araçlar su altında kaldı, ağaçlar yollara devrildi.

Belediye ekipleri, fırtına ve sağanağın ardından ev ve iş yerlerinde yağmur suyu tahliyesi başlattı.

Ayrıca ekipler, devrilen ağaçları kaldırarak yolları yeniden trafiğe açtı.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, sağanak ve fırtınanın etkili olmasıyla ekiplerinin hemen sahaya çıktığını söyledi.

Afet yaşadıklarını kaydederek ilçe halkına geçmiş olsun dileğini ileten Tarhan, şunları söyledi: