Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de 20 yaşındaki F.A, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği" ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. F.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden şüpheli tutuklandı
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Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen büyük yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

20 yaşındaki F.A. isimli şüpheli, otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettiği gerekçesiyle Nevşehir'de gözaltına alındı.

F.A'nın Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden şüpheli tutuklandı - Resim : 1

Şüpheli F.A'nın, yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Aksaray'da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir'de ikamet eden F.A. ve Bitlis'te ikamet eden D.D'nin (19) gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Nevşehir yangın otel bolu
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