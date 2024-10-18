Otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir Bandırma’dan Kapadokya’ya gezi amacıyla yola çıkan otobüs, Aksaray-Ankara karayolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İlk bilgilere göre, kazada 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun Acıpınar Mevkisi'nde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı.