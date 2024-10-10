Otomobil alev aldı, sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale'de mutfak tüpü takılan otomobil, seyir halindeyken gaz sızıntısı nedeniyle yanmaya başladı. Sürücü, müstakil bir eve çarparak duran otomobilden kendisini dışarı attı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Otomobil alev aldı, sürücü ağır yaralandı
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Kırıkkale'de feci bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Sanayi Mahallesi Jandarma Astsubay Gürhan Kılıç Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir düzenekle mutfak tüpü takılan Cengiz K. (59) idaresindeki 06 GHJ 15 plakalı otomobil, seyir halindeyken gaz sızıntısı nedeniyle yanmaya başladı. Sürücünün durduramadığı aracın sokaktaki müstakil bir eve çarpması sonucu yangın ikamete de sıçradı. Cengiz K, bu sırada kendisini araçtan dışarı attı.

Otomobil alev aldı, sürücü ağır yaralandı - Resim : 1

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil alev aldı, sürücü ağır yaralandı - Resim : 2

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil ve evde hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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