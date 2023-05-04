Otomobil tıra çarptı: Yaralılar var!

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil tıra çarptı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bursa- İzmir Karayolu Görükle mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Göçmen Konutları'na gitmekte olan Ali Alagöz (72) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Nusrettin E.'nin (66) kullandığı tıra arkadan çarptı. Kazada Ali Alagöz ile komşusu Bahri Yaman (62) otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Alagöz ile Bahri Yaman, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Tır sürücüsü Nusrettin E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan yol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

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