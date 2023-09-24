Otomobil tutkunları festivalde buluştu

Antalya'nın Kepez Belediyesi tarafından, Dokumapark'ta düzenlenen festivalde klasik, modifiyeli, off-road, motor ve drift araçları yer aldı.

Off-road gösterileriyle başlayan etkinlikte, çeşitli yarışlar yapılarak en beğenilen araçlar seçildi. 29 ilden yaklaşık 1500 aracın yer aldığı festivalde katılımcılar, motor ve drift araç pilotlarının gösterilerini izledi.

Etkinlik kapsamında, eski Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikasının pamuk ambarı bölümünün dönüştürüldüğü Antalya Araba Müzesi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, programda yaptığı konuşmada, festivale olan ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Antalya'da on binlerce gencin festival alanını doldurduğunu aktaran Tütüncü, şu sözleri söyledi: