Otomobil kanala uçtu! Sürücü kurtarılamadı

Doğanca Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yolunda meydana gelen kazada, Bafra istikametine seyir halinde olan Zübeyir Şükür’ün (63) kullandığı 55 NT 752 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarparak kanala uçtu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun içinde ters dönen otomobilde bulunan sürücü Zübeyir Şükür itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü yapılan incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.