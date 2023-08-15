Otoyolda direksiyonu ayakları ile tuttu! Bakın başına neler geldi...

İşlenen kural ihlallerine bir yenisi daha eklendi. Otoyolda terör saçan sürücülere yaptırımlar ise devam ediyor. Şile Otoyolu'nda seyir halindeyken aracın direksiyonunu ayaklarıyla tutan sürücü hakkında bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el konuldu.

SAYGISIZ DAVRANIŞLARDA BULUNARAK ARAÇ KULLANMAK!

Şile Otoyolu Şile istikametinde otomobilin direksiyonunu ayakları ile tutarak yol alan sürücüyü aynı araçta bulunan arkadaşı cep telefonuyla kaydetmişti. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde. 33 DMF 64 plakalı aracın sürücüsünün M.Ş.A. olduğu tespit edildi. Sürücü M.Ş.A.'ya 'Saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak', 'Sol şeridi sürekli ihlal etmek' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden toplam bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, sürücünün trafikte tehlikeli davranışlarda bulunması nedeniyle 'Karayolları trafik kanunu' çerçevesinde gerekli sağlık şartlarını taşıdığına dair rapor alınana kadar sürücü belgesine el konuldu.