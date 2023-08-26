Özel gece! Huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi

Samsun Bafra 75. Yıl Huzurevi sakinleri kendileri için düzenlenen gecede hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadılar.

Özel gece! Huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi
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Bafra 75. Yıl Huzurevi sakinleri, kurum müdür vekili Fatih Karatepe’nin girişimleri sonucu iş insanları Asiye Emirhan ve Şilen Kalaycı tarafından davet edilerek bir butik otelde ağırlandılar.

Burada yapılan ikramın ardından müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Gecede eğlenen huzurevi sakinleri söyledikleri şarkı ve okudukları şiirler ile de duygulu anlar yaşadılar. Gece sonunda müdürlerini çok sevdiklerini söyleyen huzurevi sakinleri güzel bir gece yaşattıkları için emeği geçenlere teşekkür ettiler.


Bafra 75. Yıl Huzurevi Müdür Vekili Fatih Karatepe, "Yaklaşık 1 buçuk yıldır görev yapıyorum. Bugün bizi burada ağırlayan Asiye hanıma, Emirhan beye ve değerli eşlerine çok teşekkür ediyorum. Biz Bafra Huzurevi olarak buraya ilk defa geliyoruz. 19 Mayıs’a böyle bir tesis kazandırıldığı için çok mutlu olduk. Burayı ziyaret etmek istedik. Kendileri de bizi davet ettiler, kırmadılar. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Yaşlılarımız çok mutlu oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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