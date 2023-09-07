Palet dükkanında yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü sardı

Aşağı Soku Mahallesi'nde İzzet Baysal Sanayi Sitesi mevkiinde sanayinin üst kısmında bulunan palet dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sanayi içerisindeki yoldan geçen vatandaşlar ve sanayi içerisindeki güvenlik görevlileri iş yerinden çıkan dumanları fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tahta palet dükkanında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Dükkan içerisinde alev alev yanan paletlere müdahale etmek için itfaiye ekipleri tarafından dükkanın kapısı açıldı. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü sararken itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında dükkanda maddi hasar meydana gelirken, tahta paletler küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.